Gezocht: vrijwilligers om stembureaus te bemannen CDR

13 februari 2019

Roeselare is nu al op zoek naar vrijwilligers om op zondag 26 mei, de dag van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, een taak te vervullen in een stembureau. Je kunt je opgeven als voorzitter of bijzitter op www.roeselare.be/formulier/registratie-vrijwilliger-verkiezingen.