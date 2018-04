Gezocht: Roeselaarse schatten op zolder 07 april 2018

Om Roeselare steviger op de toeristische kaart te zetten, gaat de stad op zoek naar onbekende rijkdommen die in handen zijn van de Roeselarenaars.





Ben je in het bezit van een unieke verzameling tabakspotten, liefdesbrieven van soldaten, champagnekurken, schilderijen, vingerhoedjes of nog iets anders? Dan is Stad Roeselare op zoek naar jou. "Er zijn veel mensen met mooie collecties. Kunst of erfgoed", vertelt toerismeschepen Dirk Lievens. "Die collecties kunnen een magneet zijn om mensen naar de stad te lokken en hen Roeselare te laten ervaren als verrassend, verfrissend en vindingrijk."





Ter Posterie

Toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) roept wie bereid is om z'n eigen bijzondere collectie te delen met het grote publiek op om zich te melden via toerisme@roeselare.be.





"We willen samen met onder meer het archief en projectvereniging Bie eerst een platform creëren en vervolgens een toeristisch concept uitdokteren om sterke plekken in de stad te lanceren. Dit in de trant van 'Toerist in eigen stad', dat we vorige zomer opzetten. De collecties zullen onder meer te zien zijn in Ter Posterie, de Oude Tramstatie of misschien wel bij de eigenaars thuis. Het zijn trouwens de eigenaars zelf die bepalen onder welke voorwaarden en omstandigheden hun collecties getoond worden.





