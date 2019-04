Gezocht: panden uit de wederopbouwperiode CDR

03 april 2019

15u27 4

RADAR, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst, zet dit jaar de wederopbouw na WO I centraal op Open Monumentendag op zondag 8 september. Woon je zelf in een historisch pand dat je voor die gelegenheid wil openstellen, al dan niet een typische woning uit de wederopbouwperiode (1918-1925)? Je kunt je nog inschrijven tot 21 juli op login.openmonumenten.be/. Je woning hoeft niet beschermd te zijn als monument om te kunnen deelnemen. Bezorg alle praktische informatie ook aan Elien Vernackt, erfgoedconsulent bij RADAR, via elien@bienet.be. Zo wordt de activiteit ook opgenomen in de regionale infobrochure die RADAR vanaf midden augustus verspreidt. Elien helpt ook graag bij de inhoudelijke uitwerking van je activiteit.