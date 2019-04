Gezocht: meters en peters voor fiets- en wandelroutes CDR

08 april 2019

Toerisme Roeselare is op zoek naar enthousiaste meters en peters voor hun fiets- en wandelroutes dwars doorheen de stad. Als meter of peter dien je drie keer per jaar de gekozen fiets- of wandelroute re ‘controleren.’ In ruil werk je aan je conditie, ontdek je nieuwe plekjes in eigen stad maar staat er ook een jaarlijkse activiteit en een etentje op het programma. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Toerisme Roeselare via visit@roeselare.be of bel naar 051/26.96.00.