Gezocht: jongeren die postvatten in preventiecontainer 13 juni 2018

Stad Roeselare wil voortaan op grote evenementen een container plaatsen, met daarin preventiemateriaal zoals zonnecrème, oordopjes en bekertjes water. Ze zoeken studenten om deze container te bemannen. Geïnteresseerden moeten 18 jaar of ouder zijn en bereid zijn 's avonds en 's nachts te willen werken. Een shift duurt maximaal drie uur en het wordt nooit later dan 1 uur. In ruil krijgen de jongelui een vrijwilligersvergoeding van 23 euro, gratis toegang tot het evenement, twee consumpties per uur en een korte preventie-opleiding. Geïnteresseerden kunnen zich melden via sarah.lal@roeselare.be. (CDR)