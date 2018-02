Gezocht: jongeren die dromen van duurzaam Roeselare 17 februari 2018

De stad Roeselare ondersteunt Globaal Kabaal, een begeleidingstraject vanuit de Jeugddienst Globelink en Ecolife vzw waarin jongeren worden gestimuleerd om na te denken over hoe de stad kan evolueren naar een duurzame stad.





Op 24 februari staan de deuren van het Kerelsplein open voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met concrete ideeën rond duurzame mobiliteit, onderwijs, publieke ruimte,... Ook wie gewoon geïnteresseerd is in duurzaamheid op zich, is zeker welkom van 9 tot 11 uur. Voor de aanwezigen wordt ontbijt voorzien.





Na het kick-off event volgen nog drie begeleide sessies door Globelink en Ecolife, waarin er als groep van droom tot actie wordt overgegaan. Inschrijven voor de kick-off van Globaal Kabaal kan tot 18 februari via www.spelenmetdestad.roeselare. be/word-kabaalmaker. (CDR)