Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs CDR

24 januari 2019

De Gezinsbond Beveren organiseert op zondag 3 maart een tweedehandsbeurs in De Nieuwe Deure langs de Izegemseaardeweg 32. Je kan er tussen 14 en 16.30 uur terecht voor kinderkledij tot 16 jaar, speelgoed en kinderboeken, baby- en kinderuitzet en kinderfietsen. Verkopers kunnen zich nu inschrijven bij An Vandergunst op 0496/12.51.90 of gezinsbondbeveren@outlook.com met vermelding van je naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en mailadres. Er zijn 30 plaatsen ter beschikking. Je inschrijving is pas definitief na betaling van 10 euro op BE12 3800 1632 7292 van Gezinsbond Beveren vzw.