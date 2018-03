Gevluchte broers geklist na klopjacht BEWONERS BEEKKWARTIER ZITTEN MIDDENIN POLITIEACHTERVOLGING HANS VERBEKE

05 maart 2018

02u36 0 Roeselare Twee broers hebben zaterdagavond het Beekkwartier in Roeselare op stelten gezet. Na een achtervolging door de politie reden ze zich klem op een fietswegel, maar vluchtten te voet verder. Een kwartier later werden ze gevat. De één bleek vrij onder voorwaarden, de ander was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof.

Een flex-team van de politiezone Riho merkte zaterdagavond rond 19 uur in het centrum een Opel Astra op met gestolen nummerplaten. De twee inzittenden gedroegen zich ook verdacht. Toen de patrouille de auto tot stilstand wou brengen, gaf de bestuurder plankgas. Het kwam tot een achtervolging, onder meer op de Westlaan, waarbij zowel de vluchtende Opel als een anoniem politievoertuig in tegenovergestelde richting op het fietspad reden.





Tennisveld

"We hadden al een tijdje sirenes gehoord en plots hoorden we een auto rijden in het doodlopend stukje van de Kwarteldreef, waar wij wonen", zegt Chelsea Callewaert (21). Samen met haar schoonzus Keitly Desmet (17) deed Chelsea vliegensvlug de garagepoort open om te zien wat er gaande was. "De auto gaf plankgas en stoof het grasveld op, reed door enkele struiken en schoot het anderhalve meter brede fietspad tussen de Bilkwegel en de Beekstraat. Daar koos de bestuurder er opnieuw voor om het verlengde van de fietswegel te volgen. Die loopt langs een tennisveld. Maar op een bepaald moment moesten ze wel stoppen, omwille van een verlichtingspaal die in de weg stond om te passeren. Ze probeerden nog de omheining van het tennisveld kapot te rijden, maar dat lukte slechts gedeeltelijk."





De twee inzittenden van de Opel Astra - die bovendien gekeurd, verzekerd noch ingeschreven bleek - zetten het op een lopen. Gerda Castelein (64) en Ronny Delbecke (65), die in de Mezenstraat wonen, waren toen ook al een tijdje ongerust. "Het krioelde van de politieagenten in onze straat", zegt Gerda. "Ze maanden ons aan om binnen te blijven. Maar op een bepaald moment kwam een van hen vragen of we even in de tuin konden kijken of daar niks verdachts was." Ronny trok prompt de achterdeur open. "Net op dat moment renden vanachter in onze tuin twee mannen voorbij. Ze sprongen over de omheining van de buurvrouw."





Gestruikeld

De politie snelde hen achterna. Een van de verdachten bleek gestruikeld en zat verstrikt in vers snoeiafval van grote struiken. De man kon zonder problemen worden ingerekend. Tien minuten later liep ook zijn broer in de armen van de politie, in de Beekstraat.





De identificatie bracht weinig fraais aan het licht. Giovanni B. bleek vrij onder voorwaarden. Zijn broer Dimitri B. werd gezocht, omdat hij niet terug naar de gevangenis was gekeerd na penitentiair verlof. Dimitri B. werd onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis. Vandaag beslist de onderzoeksrechter over het lot van zijn broer.