Gevel dekenij gerenoveerd 03 juli 2018

Het stadsbestuur investeerde 20.000 euro in een grondige renovatie van de gevel van de dekenij langs de Vrouwenstraat. "Die werken kaderen in een ruimer plan waarbij we werk maken van het bewaren van onze mooie gebouwen", verduidelijkt schepen van patrimonium Nathalie Muylle (CD&V). "De gevel van de dekenij was al langer een doorn in ons oog. Het gaat om een heel mooie woning maar de gevel was volledig zwart door het vele, soms zelfs stilstaande, autoverkeer dat roet uitstoot. Gedurende 3,5 weken werd de gevel onder handen genomen." Tijdens de werken ondervond deken Renaat Desmet wel wat stofhinder, maar ook hij is blij met het resultaat. "Ik krijg tegenwoordig echt enorm veel opmerkingen over m'n mooie gevel", glundert hij. "De uitgevoerde werken worden gezien. Zelf vind ik ook dat de kleur van de ramen en deur veel beter uitkomt. Ik ben de stad zeer dankbaar voor de uitgevoerde werken." (CDR)