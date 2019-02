Gevat dankzij camerabeelden: inbreker Bistro Botanique is ex-werknemer VHS

22 februari 2019

17u45 0 Roeselare Geen veertien dagen na de feiten is de inbraak in Bistro Botanique op het Polenplein in Roeselare opgehelderd. De dader is een man uit Hooglede, een ex-werknemer van de zaak dan nog. Camerabeelden bleken cruciaal om hem te identificeren.

Met de fiets kwam de man uit Hooglede naar het Polenplein om de inbraak te plegen. Dat gebeurde maandagnacht 11 februari. Hij klom over een poort en sloeg het glas kapot van de achterdeur aan het café. De buit bestond uit sterke drank en sigaretten. Op beelden van bewakingscamera’s op de Botermarkt, de kant waarlangs de inbreker Bistro Botanique benaderde, was de man te zien. De speurders keken ietwat verwonderd op toen ze zagen dat de dader zich verplaatste met een fiets. Toen ze er in slaagden hem te identificeren, werd bij een huiszoeking de tweewieler in kwestie aangetroffen. De buit kon niet gerecupereerd worden. De inbreker zal zich op termijn voor de rechtbank moeten verantwoorden. Johan Plancke is tevreden over de snelle opheldering. “Bewakingscamera’s hebben hun nut bewezen”, zegt hij. “Ik was al voorstander en blijf dat nu zeker. Wie niets mispeutert, hoeft niets te vrezen.”