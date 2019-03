Getest en goedgekeurd: de gloednieuwe Roeselaarse deelsteps Charlotte Degezelle

03 maart 2019

08u41 9 Roeselare Roeselare is de eerste West-Vlaamse stad waar je voortaan in het centrum kan rondtoeren met elektrische deelsteps. Je pikt die op aan KOERS. Museum van de Wielersport of het station en laat ze achter op je eindbestemming. De stad gaat hiervoor in zee met Troty, het bedrijf van Meulebekenaar Ruben Valckenaere (18), Koolskampenaar Ayrton Verbauwhede (19) en Martijn Steenhaut (22) uit Heestert. Zij hopen de komende maanden Vlaanderen te veroveren. Wij deden de test en gingen op stap met een e-step.

Toegegeven, we zijn niet altijd even elegant en soms zelfs ronduit lomp. Een e-step testen kan dan ook wel een risico inhouden. Maar dat houdt ons niet tegen. In Brussel en Leuven zie je jong en minder jong er gezwind mee rondsjezen dus wij kunnen dat ook. Maar waar komt het idee eigenlijk vandaan? “Op reis in de Verenigde Staten zagen we dat deelsteps al goed ingeburgerd zijn. Vandaar is het idee gegroeid om dat ook in Vlaanderen, en als het even kan in België en West-Europa te introduceren”, vertelt Ruben Valckenaere. “We contacteerden meteen enkele steden om ons concept te introduceren. Opeens kwamen we uit bij Jean-Paul de Ville de Goyet die Troty vorig jaar al lanceerde onder meer in Brussel.” Troty zocht logistieke medewerking en iemand die het bedrijf dagdagelijks kon leiden. Het trio hapte direct toe. “Volledig nieuw is het concept niet, maar we willen anders zijn. We willen dicht bij de steden staan, communiceren en met Troty een duurzaam alternatief bieden op de huidige verkeersproblemen”, zegt Martijn Steenhaut. “Troty moet een Europees kwalitatief alternatief bieden aan soortgelijke Amerikaanse initiatieven.”

Roeselare is de eerste West-Vlaamse stad die meestapt in hun verhaal. Gedurende zes maanden loopt er een proefproject met tien e-steps. Die zijn te vinden aan het station en aan KOERS. Ze gebruiken is makkelijk. Dat ondervonden we zelf. We downloadden de app Troty op onze smartphone en je bent eigenlijk direct vertrekkensklaar. Let wel, je moet beschikken over een Visa of Mastercard. 1 minuut kost 0,15 cent met een euro instapkost, voor een uur betaal je 6,5 euro, voor een dag 39 euro. De step is uitgerust met cruisecontrol en een lithiumbatterij met een bereik van 40 kilometer. Even de QR-code op de step scannen om deze te ontgrendelen, een korte uitleg over het ‘gas’ geven en remmen en we zijn vertrokken. De e-step is bijzonder stabiel, bolt zacht en is makkelijk te bedienen. Voor we het weten sjezen we aan een kleine 20 kilometer per uur rond, de wind in de haren. Hoewel de temperatuur niet meezit, heb je een instant vakantiegevoel. Een korte bocht nemen is even wennen en vooral: je snelheid wat temperen. En net zoals tijdens het fietsen hou je best ook het wegdek wat in de gaten zodat je diepe putten of kasseien kan omzeilen. Ja, wij zijn verkocht en vele anderen zullen ons wellicht volgen.

Maar waar mag je eigenlijk rijden met de e-steps? “Er is geen reglement waardoor je overal mag rijden. Maar wij raden aan om zoveel mogelijk op de fietspaden te blijven en vooral ook je gezond verstand te gebruiken.” Het gebruik van de steps is beperkt tot het gebied binnen de Grote Ring en na gebruik kan je ze overal achterlaten. Dat systeem zorgt in bijvoorbeeld Brussel wel voor wat problemen. “Wij monitoren onze steps contant. Als de batterij leeg is, of er is een mankement, dan halen we die meteen op om op te laden of te herstellen. Bij ons geen verdwaalde steps die op de trottoirs blijven liggen. Onze applicaties zorgen voor een constante monitoring”, aldus Ayrton Verbauwhede. De steps zijn bovendien voorzien van een slot en bij het achterlaten ervan moet je een foto van de locatie maken via de app. “Dat maant de gebruikers ook wel aan om de steps op een veilige plek te zetten.” Bedoeling is ook om vrijwilligers in te schakelen om de steps ’s avonds op te halen. Eventueel via een soort Pokémonspel waarmee je credits kan verzamelen die vervolgens voor een of andere vergoeding ingeruild kunnen worden.

Voor de jonge ondernemers is Roeselare maar een eerste stap. “We willen snel uitbreiden naar onder meer Antwerpen, Brussel en alle andere steden. De gesprekken lopen. Ons doel: je neemt een Troty naar het treinstation of bushalte, en wanneer je afstapt staat er nieuwe Troty klaar”, aldus Ruben. Het trio kijkt ook naar evenementen of bedrijven. “Bij grote evenementen moeten er vaak behoorlijke afstanden worden afgelegd. Troty kan een antwoord bieden. Iedereen kan een step kopen, maar met onze applicatie en software zorgen we constant voor een optimale dienstverlening”, zegt Martijn. “We surfen niet mee op een hype maar geloven in een duurzame toekomst en zijn zeker dat Troty een oplossing kan bieden aan de huidige mobiliteitsproblemen”, besluit Verbauwhede.