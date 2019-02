Gestolen voertuig aangetroffen bij vermoedelijke dief VHS

19 februari 2019



De politie van de zone RIHO heeft dinsdagvoormiddag in Roeselare een gestolen voertuig teruggevonden. De wagen werd vrijdag gepikt bij een garagist in Lichtervelde. Die had een vermoeden wie de dader kon zijn van de diefstal en stapte met die informatie naar de politie. Enkele motards gingen vandaag op zoek naar de mogelijke dief. In de buurt van zijn woning troffen ze het voertuig in kwestie aan. De verdachte, een man die een levenslang rijverbod heeft en ook gekend is voor andere gerechtelijke feiten, zal een woordje uitleg moeten geven over de gestolen auto.