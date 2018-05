Gestolen koffertjes teruggevonden aan kerk 29 mei 2018

Een man die op wandel was met zijn hond heeft zaterdagnamiddag in de struiken aan de kerk van Beitem drie koffertjes aangetroffen. De man vond dat abnormaal en belde de politie. In een van de koffertjes stak het adres van de eigenaars, een bejaard koppel uit de vlakbij gelegen Monseigneur Catrystraat. Toen de politie hen contacteerde, reageerden ze opgelucht. Het echtpaar had de verdwijning al opgemerkt, maar dacht dat ze per ongeluk ergens waren weggezet.





De inbrekers waren de woning binnengedrongen via de openstaande poort en gingen er met de koffertjes vandoor. In een daarvan stak vijfhonderd euro. (VHS)