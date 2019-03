Gestolen American Stafford Harley terug in het asiel LSI

19 maart 2019

11u50

Bron: LSI 0

Harley, de American Stafford die afgelopen weekend uit het Roeselaarse dierenasiel verdween, is terecht. Een agent reageerde maandagnamiddag op een oproep over een hond die een andere hond had aangevallen. Tijdens die interventie herkende hij Harley. De hond was met een vrouw aan het wandelen op de Meensesteenweg in Roeselare. Ze verklaarde dat ze in het asiel op bezoek geweest was omdat haar hond in beslag was genomen, maar dat ze een verkeerde hond meegekregen had. Verder onderzoek moet duidelijk maken of haar verklaring klopt. Harley zit ondertussen weer in het asiel.