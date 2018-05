Gesneuvelde rijkswachter herdacht 22 mei 2018

Op de oude stedelijke begraafplaats langs de Blekerijstraat heeft de Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België afdeling Roeselare (NVMBB) afgelopen zondag hulde gebracht aan rijkswachtbrigadier Georges Golinvaux. Op 23 en 24 mei 1940 werd de driehoek Roeselare-Dadizele-Moorsele zwaar getroffen door een Duits bombardement tijdens de Slag aan de Leie. Meerdere rijkswachters raakten gewond, waaronder brigadier Golinvaux. Hij bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Hij staat symbool voor de vele gesneuvelden die begraven liggen in Roeselare. Toen de rijkswacht nog bestond, werd hij jaarlijks herdacht. In 2012 pikte de NVMBB de traditie weer op. (SVR)