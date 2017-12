Gerarda (97) breit voor minderbedeelden VAN MUTSEN TOT TRUIEN EN ALTIJD VANUIT HET HART CHARLOTTE DEGEZELLE

02u32 0 Foto Joke Couvreur Gerarda Devolder breit enkele mutsen, sjaals en truien. Roeselare "Breien is een mooie bezighouding die de tijd beter doet verslijten. Bovendien doe ik het alleen nog voor gasten die te kort hebben." Dat zegt de 97-jarige Izegemse Gerarda Devolder. Elke dag neemt zij nog haar breinaalden ter hand om mutsen, sjaals en truien te breien. Dit uitsluitend voor de Roeselaarse Televestiaire die Gerarda haar creaties voor een klein prijsje verkoopt voor wie het minder breed heeft.

"Ik leerde breien op school, dat was nog de tijd van lei en griffel. Eerst rechts, dan averechts. Al snel waagden we ons aan een truitje, een paar kousen en sindsdien ben ik eigenlijk nooit gestopt met breien", vertelt Gerarda die ondanks haar hoge leeftijd nog steeds zelfstandig woont.





"Tijdens de oorlog kwamen mensen met restjes katoen of wol en vroegen ze of ik sportkousjes wou breien. Later breide en naaide ik voor m'n kinderen en tot op vandaag brei ik dagelijks. Ik sta op tussen 7.30 en 8 uur, doe m'n huishoudelijke karweien en heb altijd nog wel wat tijd over om te breien."





Geen handschoenen

Gerarda breit niet meer familie of vrienden, maar uitsluitend nog voor het goede doel: de Roeselaarse televestiaire. "Mutsen, sjaals, truien enz. Ik brei de ene na de andere en altijd uit m'n hoofd. Geen handschoenen meer. Dat is te moeilijk met die vingers. Daar begin ik niet meer aan. Vroeger stak ik alles gewoon in kledingcontainers langs de weg. Tot m'n dochter, die in Roeselare woont, me een jaar terug vertelde over de Televestiaire. Nu brei ik enkel nog voor hen."





De Televestiare is een initiatief van de vzw Mensen helpen mensen waar mensen die het moeilijk hebben goedkoop kledij kunnen kopen.





Die kledij is veelal tweedehands en gedoneerd door gulle schenkers. Maar dankzij Gerarda hangen er dus ook gloednieuwe stukken in de rekken. "Alles is gemaakt met wol die gedoneerd wordt. Ik laat geen enkel restje onbenut."





Niet stoppen

Ondanks haar 97 lentes denkt Gerarda niet aan stoppen.





"De meeste van mijn leeftijd maken zelfs niet eens meer hun eigen eten. Maar ik blijf breien zolang het gaat", glundert ze. "M'n gezondheid en m'n verstand zijn het belangrijkste. Maar daarnaast verzorg ik mijn handen ook goed. Die zijn noodzakelijk voor het breien. In de winter zijn ze wat droger, maar in de winkel is er 'stoffage' genoeg. Elke dag smeer ik ze in met een beetje Nivea."