Gepensioneerde arts schrijft tweede kinderboek: “Mijn kleindochter gaf me inspiratie” CDR

06 februari 2019

16u48 2 Roeselare Met ‘Rintantoeleke en Florientje’ pende gepensioneerd gastro-enteroloog Louis Rutgeerts (77) een vervolg op het kinderboek ‘De avonturen van Rintantoeleke’ dat hij in 2017 publiceerde. Terwijl hij vorige keer verhaaltjes bundelde die zijn vader en peter hem in zijn kindertijd vertelden en die hij op zijn beurt doorgaf aan z’n kinderen en kleinkinderen, schreef hij nu op aangeven van z’n kleindochter nieuwe verhaaltjes over kinderheld Rintantoeleke. De opbrengst gaat integraal naar Tejo die instaat voor laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.

“Ik heb 35 jaar gewerkt als ziekenhuisarts en heb in die jaren veel miserie gezien”, opent Louis. “Maar het meest schrijnende waren acute psychische problemen bij jongeren. Helaas wordt daar bijzonder weinig aandacht aanbesteed. Net daarom ben ik zo’n voorstander van initiatieven als Tejo. Zij maken echt het verschil. Toen ik in 2017 m’n eerste kinderboekje uitbracht was het nooit m’n bedoeling om er iets aan te verdienen. Ik ging dan ook op zoek naar een goed doel en belandde via de Lions Club bij Tejo. Per verkocht boekje krijg ik 1,60 euro. Voorlopig kon ik dankzij de verkoop van ‘De avonturen van Rintantoeleke’ al zo’n 350 euro schenken.”

Dat betekent dat er van z’n eerste kinderboek op vandaag 220 exemplaren verkocht zijn. “Niet slecht als je weet dat er op vandaag gemiddeld 57 boeken per uitgegeven titel worden verkocht”, gaat Louis verder. “Het enthousiasme voor het eerste boekje was groot. Het is enorm warm ontvangen en niet alleen bij vrienden en familie. Ik mocht zelfs al eens gaan voorlezen in het schooltje op de Kapelhoek. Die goeie reacties deden me nadenken over een vervolg, maar het was m’n kleindochter die me over de streep haalde. Zij vroeg zich af waarom Rintantoeleke geen vriendinnetje had en gaf me zo inspiratie.”

Louis sloeg aan het fantaseren en pende drie gloednieuwe verhaaltjes neer. In het vorige boekje deed hij daarentegen beroep op het verhalenpatrimonium van z’n familie en schreef hij verhaaltjes neer die al generaties lang binnen zijn familie worden verteld voor het slapengaan. “Het werd echt teamwerk. Ik verzon de verhaaltjes en schreef ze in grote lijnen neer. M’n vrouw, Beatrice Dalle, zette ze op punt. Deze keer gaat Rintantoeleke de strijd aan met wrede piraten, de valse graaf en z’n echtgenote Terpentina en redt hij Florientje. Nu heeft hij een vriendinnetje waarmee hij de wijde wereld in trekt en is het aan ons om oud te worden.” Waarmee Louis aangeeft dat het tweede boekje wellicht het laatste wordt. “Toch was het schrijven een enorm verrijkende ervaring. Er zit echt wel meer in elke mens dan hij of zij zelf denkt.”

Ook de opbrengst van ‘Rintantoeleke en Florientje’, dat opnieuw geïllustreerd werd door Marieke Thomassen, gaat naar Tejo. En Louis hoopt hen nog een stevigere duw in de rug te geven. “Mijn zonen wonen verspreid over Vlaanderen en zijn ook allemaal in hun eigen thuishaven lid van de Lions Club. Zo hoop ik Rintantoeleke verder te verspreiden dan op vandaag het geval is en ook meer broodnodige centen bijeen te krijgen voor Tejo”, besluit Louis.

‘Rintantoeleke en Florientje’ kost 22,99 euro (inclusief verzending) en is vanaf vrijdag 8 februari te verkrijgen via boekscout.nl. Ook ‘De avonturen van Rintantoeleke' is nog te koop.