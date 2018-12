Geparkeerde wagen met verf beklad op oprit LSI

11 december 2018

17u55

Bron: LSI 0

In de nacht van maandag op dinsdag hebben onbekenden in Oekene (Roeselare) een geparkeerde auto met gele verf beklad. De eigenares deed op Facebook een oproep naar getuigen. De auto stond op de oprit geparkeerd. Op de rechter achterdeur is wellicht met een spuitbus verf aangebracht. Wie iets verdachts heeft gezien, kan contact opnemen met de politie van de zone Riho op 051/26 26 26.