Georgiërs riskeren jaar cel voor diefstallen bij Colruyt LSI

28 januari 2019

Twee Georgiërs riskeren elk een jaar cel voor winkeldiefstallen bij warenhuis Colruyt. Ze stonden geboeid voor de rechter in Kortrijk. Het duo werd op 3 september 2018 in de vestiging in Rumbeke betrapt en en opgepakt. Sindsdien zitten ze in de cel. Murtas G. (27) pleegde zes diefstallen in anderhalve week, Giorgi M. (27) sloeg zeven keer in twee weken toe. Telkens gingen ze met sigaretten onder hun trui aan de haal. “Voor eigen gebruik, niet om te verkopen”, klonk het weinig geloofwaardig. Volgens de openbare aanklager maakte het duo deel uit van een dievenbende, maar dat ontkenden ze. Vonnis op 11 februari.