Gemeenteraadsleden uitgezwaaid CDR

24 december 2018

Met het einde van het jaar, en de legislatuur, in zicht werden alle gemeenteraadsleden uitgenodigd in KOERS. Museum van de Wielersport voor een bedankingsmoment. Enkele raadsleden met een mooie staat van dienst werden gehuldigd met een ets van het Roeselaarse stadhuis. Gelijktijdig werd afscheid genomen van wie vanaf volgend jaar niet langer in de gemeenteraad zetelt.

