Gemeenteraad compleet met eedaflegging toekomstig schepen Tom Vandenkendelaere CDR

22 januari 2019

De nieuwe gemeenteraad is nu echt compleet. De installatievergadering vond al op 6 januari plaats, maar Tom Vandenkendelaere (CD&V) kon toen niet aanwezig zijn. Gisterenavond vond de eerste gewone raadszitting van de nieuwe legislatuur plaats. Eerste punt op de agenda was zijn eedaflegging. Vandenkendelaere is gloednieuw in de gemeenteraad, maar verdiende als Europarlementariër wel al z’n strepen op politiek vlak. Tijdens de eerste twee jaren van de legislatuur zal hij gewoon in de gemeenteraad zetelen, maar vanaf 2021 wordt hij schepen. Vandenkendelaere neemt dan het ambt en de bevoegdheden van schepen Henk Kindt (sp.a) over en wordt dan schepen van financiën, personeel en organisatie, dienstverlening en Noord-Zuid.

