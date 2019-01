Geliefde voetballer Chiel Potié (25) verliest de strijd tegen leukemie Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

11 januari 2019

18u11 0 Roeselare Chiel Potié is donderdag overleden aan de gevolgen van leukemie op amper 25-jarige leeftijd. De jonge Roeselaarse bakkersgast was graag gezien bij KSV Rumbeke en was de middelste zoon van het gezin Potié. Chiel wordt zaterdag begraven.

“We zijn een van de drie musketiers kwijt”, verwoordt zijn oudste broer Chiron (29) het. Hij legde maandag nog de eed af als gemeenteraadslid in Hooglede. “Chiel was ijzersterk. Hij is blijven vechten tot het allerlaatste moment. Nooit klaagde hij of vroeg hij om extra medicatie tegen de pijn. We bleven vasthouden aan de hoop dat hij er weer bovenop zou komen, maar het heeft niet mogen zijn.”

In de zomer van 2015 werd leukemie vastgesteld bij Chiel. “Het begon met een oorontsteking die maar niet weg ging”, weet Chiron. “Na een uitgebreid bloedonderzoek bleek dat hij leukemie had. Een stevige klap, maar Chiel bleef positief. Dat was een van zijn sterkste eigenschappen. Toen we nadien met de familie samen kwamen, grapte hij nog dat zo’n crisisvergadering helemaal niet nodig was. En hij sloeg zich er ook door. Een jaar lang kreeg Chiel intensief chemo. Een jaar lang zat voetballen bij KSV Rumbeke er niet in, gaan werken bij bakker Guido Vanhoutte evenmin. Ook een stapje in de wereld zetten met z’n vaste vriendengroepje werd moeilijker. Ze noemden zichzelf ‘studentenvereniging Moeder Ann’, ook al beseften ze goed genoeg dat ze veel te oud waren om nog studenten te zijn. Alles stond op pauze.”

In april 2016 leek de ziekte bezworen. De behandeling was loodzwaar geweest, maar ze had gewerkt en Chiel pikte de draad weer op. De goedlachse kerel bouwde het leven terug op. Zo ging hij in de zomer van 2018 samen wonen met zijn vriendin Lize Devos in de Bataviawijk, op een steenworp van het huis waar ouders Freddy Potié en Sabine Dinnecourt en z’n jongere broer Clem (26) wonen. Maar toen sloeg de ziekte opnieuw keihard toe. Tijdens een routinecontrole in oktober - na de behandeling moest hij om de drie maanden op controle - werd er weer iets gevonden in zijn bloed.

“De leukemie was terug”, gaat Chiron verder. “Maar mijn broer verloor de moed niet en bleef zijn optimistische, goedlachse zelf. Er werden onmiddellijk behandelingen gestart, maar eind december liep hij een longontsteking op en dat moet de druppel zijn geweest. Sindsdien ging hij dag na dag achteruit. Begin deze week nog vroeg hij me hoe mijn eedaflegging als gemeenteraadslid was verlopen. Hij vond het jammer dat hij er niet bij kon zijn. We zijn allemaal blijven hopen dat het allemaal terug goed zou komen.”

Ook bij KSV Rumbeke hakt het overlijden van Chiel er in. Hij was er sinds 2006 lid. “Op Chiel kon je bouwen. Je mocht hem honderd procent vertrouwen en hij had een groot hart voor zowel de voetbal als voor KSV Rumbeke”, vertelt Filip Cneut. “Hoewel hij ziek was, probeerde hij toch nog zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Hij speelde bij onze gewestelijke reserven en was ook de ploegafgevaardigde van onze damesploeg, het team waar z’n vriendin Lize kapitein van is. We zijn allemaal enorm geschrokken van z’n overlijden, want we hoopten dat alles goed zou komen. Er is onmiddellijk beslist om de match van onze dames dit weekend tegen Lokeren te verplaatsen. We zijn onze tegenstanders, maar ook de Bond, dankbaar voor hun begrip. De ploeg van Chiel had dit weekend sowieso geen wedstrijd op de planning.”

De begrafenis is gepland voor zaterdag. Op het moment van schrijven waren het precieze uur en de locatie nog niet bekend.