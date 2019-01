Geldnood dreef twintiger tot diefstallen, haalde 1785 euro af met gestolen bankkaarten LSI

21 januari 2019

15u30

Bron: LSI 0 Roeselare Er hangt een 26-jarige man uit Roeselare een celstraf van één jaar en een boete van 900 euro boven het hoofd voor tal van diefstallen. Met gestolen bankkaarten slaagde hij er in 1.785 euro af te halen van de rekeningen van slachtoffers. De diefstal van een kluis ontkende hij.

Nessim G. sloeg onder meer toe bij Dreamland en Colruyt in Roeselare. Bij Dreamland had hij het vooral op gsm-accessoires gemunt. In warenhuis Colruyt ging hij zowel op 4 als op 7 mei 2018 op zoek naar vrouwelijke klanten die hun handtas onbewaakt in hun winkelkarretje achterlieten tijdens het snuisteren in de winkelrekken. Twee dames zagen op die manier hun bankkaart en papieren gestolen. Met gestolen bank- en identiteitskaarten slaagde G. er ook twee keer in geld af te halen. Op 4 juli 2018 tenslotte liep hij een beschonken man tegen het lijf die net zijn trein had gemist. Hij gaf hem samen met twee vrienden een lift naar huis maar toen de bewoner nog even de woning verliet om in een nachtwinkel sigaretten te halen, verdween de kluis met juwelen. “Maar ik stal die kluis niet, ik ging gewoon naar huis”, aldus G. Hij vroeg daarvoor vrijgesproken te worden. De andere diefstallen bekende hij. Hij hoopt een werkstraf te mogen uitvoeren. “Ik wil die donkere periode achter mij laten”, klonk het. Vonnis op 11 februari.