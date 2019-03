Gekibbel over keizerstitel enige valse noot in ‘grand cru’ carnavalsweekend Charlotte Degezelle

24 maart 2019

19u04 0 Roeselare 2019 gaat de geschiedenisboeken in als een topjaar voor het Rodenbach Carnaval. De massa daagde zondagmiddag op voor de langste carnavalsstoet ooit. Bovendien mag Eddy Packet, de kersverse prins Alexander XXXV, zich vanaf 2020 keizer noemen. Een dergelijke aanstelling gebeurde niet meer in Roeselare sinds 1989. Al is het ook net die kwestie die de enige valse noot in het weekend met zich meebracht.

Het was aangekondigd dat de verkiezing van prins Alexander XXXV kon leiden tot een mogelijke nieuwe keizer carnaval. Eddy Packet van RCV ’t Motje wist zich eerder al tot prins te kronen in 1999 en 2009 en aasde daardoor niet enkel op z’n derde prinsentitel, maar ook op die van keizer. Hij haalde z’n slag thuis en mag zich sinds vrijdagavond prins Alexander XXXV noemen en vanaf 2020 keizer wordt. “Het is ronduit schitterend”, glundert Eddy. “Zowel de prinsen- als de keizerstitel zijn voor mij heel belangrijk. Dit jaar wil ik eerst voluit voor de prinsentitel gaan. We zien straks dan wel wat de toekomst brengt.”

Maar het feit dat Roeselare volgend jaar een nieuwe keizer krijgt, veroorzaakt wrevel bij Gino Pattyn. Hij veroverde in 1986, 1987 en 1988 de prinsentitel en is keizer sinds 1989. “Keizer ben je voor het leven en er kan ook maar één keizer zijn”, oordeelt de man die al jaren in Zottegem woont. “Ik wou hier aanvankelijk niets over zeggen, maar de vrienden die me indertijd zo hard gesteund hebben, brachten me tot inzicht. Ik geef mijn titel niet af. Voor hen, en voor m’n broer Marnick, die in 2016 overleed en in 2004 prins Alexander XX was. Hij zou het me nooit vergeven als ik aan de titel zou verzaken.”

Zij zullen mij straks misschien erekeizer noemen, maar in mijn ogen zal eender welke nieuwe keizer mijn adjunct zijn Gino Pattyn

Volgens Jan Parmentier, ondervoorzitter van het Rodenbach Carnavalcomité, is er niets aan de hand. “Aangezien Eddy pas volgend jaar keizer wordt, hadden wij nog niet gecommuniceerd met Gino”, reageert hij. “Het is de bedoeling dat we Eddy aanstellen tot keizer en dat Gino erekeizer wordt.” Gino blijft ontgoocheld. “Maar ruzie erover zal ik niet maken. Ik heb me indertijd wat teruggetrokken uit het carnaval net door de vele ruzies. Carnaval moet een feest zijn. Het is alleen jammer dat er niet met mij gepraat is. Zij zullen mij straks misschien erekeizer noemen, in mijn ogen zal eender welke nieuwe keizer mijn adjunct zijn.” Eddy zelf heeft begrip voor Gino’s mening. “Ik heb voor de verkiezing met hem gepraat. Hij hoopte op z’n minst dat ik de titel binnen RCV ’t Motje zou houden, wat me gelukt is.”

Confetti na Grote Lenteschoonmaak

Ondanks het akkefietje was het 35ste Rodenbach Carnaval zelf een topper, met de verkiezing van Walter ‘Snoopy’ Mertens van OVD Caloriebommetjes als de zesde Regenboogprins van België, de succesvolle kindernamiddag en als ultieme kers op de taart de stoet die gisterenmiddag door de straten trok. Die telde niet minder dan 41 praalwagens. ”Ik ben heel blij om te zien dat er naast de traditionele carnavalsordes voor het eerst ook drie KLJ’s op de kar springen en deelnemen. Vers bloed is altijd positief”, aldus José Debels, voorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité. Elfen, trollen, koeien, drakenkrijgers, Merlijn de tovenaar, een teletijdsmachine, dansende tollen, … Het was een meer dan bonte bedoening overgoten met een sausje van confetti waar de toeschouwers, die rijen dik stonden langs het parcours, ten volle van genoten.

Op sociale media was na de stoet niet iedereen te spreken over de vele confetti die achterbleef, net daags na de Grote Lenteschoonmaak door tientallen vrijwilligers.