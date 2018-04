Geen vriesverse maaltijden meer in AZ Delta 20 april 2018

02u45 0

De voorbije maanden kwamen er heel dat klachten over de maaltijden in AZ Delta campus Brugsesteenweg. Daar liep een proefproject met vriesverse voeding. Hierbij werden maaltijden in Nederland bereid en diepgevroren naar Roeselare gebracht. In het ziekenhuis gingen ze in een speciale kar om opgewarmd worden te worden, wat niet altijd lukte zoals het hoort. Ook was niet iedereen te spreken over de Nederlandse keuken. Maar AZ Delta laat nu weten dat er opnieuw overgeschakeld is naar het gebruik van koelverse voeding. "Na een evaluatie is het proefproject vriesverse voeding stopgezet", klinkt het. "Zoals in de meeste ziekenhuizen wordt de maaltijd samengesteld door aangekochte koelverse voeding en voeding die klaargemaakt wordt in de keukens van AZ Delta. De zelf klaargemaakte voeding wordt snel afgekoeld. De maaltijden worden dan opgewarmd in speciale karren om ze op de juiste temperatuur te kunnen serveren aan de patiënten. Patiënten kunnen, binnen de voorgestelde mogelijkheden tijdens de maaltijdbevraging, zelf de keuze maken welke groenten ze willen bij vlees, vis of een vegetarische variant." (CDR)