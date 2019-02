Geen Televestiaire zonder vrijwilligers CDR

11 februari 2019

De Televestiaire Mensen helpen Mensen is drie jaar jong. De vzw met winkel in de Noordstraat verkoopt tweedehandskleding en spullen tegen een spotgoedkope prijs en helpt zo mensen die het financieel moeilijk hebben. Tijdens de nieuwjaarsreceptie roemde voorzitter Jan Vanneste de vrijwilligers die zich dag na dag inzetten voor de Televestiaire. Spullen afgeven kan altijd. Op www.mensenhelpenmensenroeselare.be vind je terug aan welke items er vooral nood is.