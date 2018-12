Geen straf na partnergeweld LSI

12 december 2018

Een 50-jarige man uit Roeselare krijgt van de rechter in Kortrijk geen straf omdat hij tijdens een turbulente relatie zijn partner op vijf verschillende momenten klappen gaf, haar bedreigde en haar inboedel vernielde. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo’n 2.200 euro, heel wat minder dan de 5.000 euro die de vrouw vroeg. Volgens Marnik V. was het vaak zijn alcoholverslaafde partner die voor problemen en discussies zorgde. “In al mijn andere relaties ondervond ik nooit problemen”, verdedigde hij zich. “Ik was het beu dat ze me pluimde. Daarom pakte ik haar handtas bv., gewoon om mijn bankkaarten terug te krijgen.” De rechter sprak hem vrij voor de diefstal van de handtas omdat hij niet de bedoeling had die handtas bij te houden. V. betaalde al 500 euro schadevergoeding. De rechter hield daar rekening mee om hem de gunst van de opschorting toe te kennen.