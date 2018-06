Geen rijverbod voor brandweerman 06 juni 2018

Een vrijwillig brandweerman uit Ardooie is in de politierechtbank aan een rijverbod ontsnapt. Op 15 mei vorig jaar kon F.D. in de Wijnendalestraat in Roeselare geflitst worden aan 70 per uur in een zone 30. Het was niet voor het eerst dat hij met een zware voet gesnapt werd. De rechter hield er rekening mee dat hij als zelfstandige en vrijwillig brandweerman nood heeft aan zijn rijbewijs. Hij legde hem wel een boete van 400 euro op. (LSI)