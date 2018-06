Geen rijbewijs, wel dronken achter stuur: 7 maanden rijverbod 08 juni 2018

Een automobilist kreeg van de politierechter een rijverbod van 7 maanden en een boete van zo'n 2.500 euro op. In de Hendrik Consciencestraat in Roeselare zag een politiepatrouille in juni vorig jaar Stefaan D. duidelijk beschonken café Amadeus buitengaan en zijn wagen instappen. Hij bleek zo'n 2,5 promille alcohol in het bloed te hebben en niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Hij werd voor dezelfde overtredingen al eens veroordeeld. (LSI)