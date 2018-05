Geen podiumplaats voor Jamie Deblieck in Mister Gay World 28 mei 2018

Mister Gay Belgium Jaimie Deblieck (19) heeft afgelopen weekend het podium niet gehaald in de Mister Gay World verkiezing in Zuid-Afrika. De Roeselarenaar nam het er op tegen 22 andere kandidaten uit alle uithoeken van de wereld. Hij eindigde wel in de top tien. De winst was voor de Australiër Jordan Bruno.





"Wat een pracht van een avontuur. Zo veel nieuwe vrienden en heel wat mooie ervaringen rijker", postte een dankbare Jaimie na afloop op sociale media. Nadat hij op 9 februari van dit jaar het slachtoffer werd van homohaat in het centrum van Roeselare zette Jaimie een campagne op tegen gaybashing. Met die campagne trok hij ook naar Zuid-Afrika. (SVR)