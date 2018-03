Geen onteigeningen voor stadsrandbossen 17 maart 2018

Er komen voorlopig geen onteigeningen in het kader van de ontwikkeling en uitbreiding van de stadsrandbossen.





Dit antwoordde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) die dit dossier in het Vlaams Parlement opvolgt. De uitbreiding van het Bergmolen-en Krommebeekbos lijkt hiermee minstens een tijd bevroren.





"Toch hoop ik dat de overheid er in de toekomst in slaagt om meer grond voor de bossen te verwerven. Want onze streek behoort tot het meest bosarme gebied van Vlaanderen. Daar moeten we echt iets aan doen. Dat kan uiteraard ook in der minne gebeuren, na een akkoord met de huidige grondeigenaars", besluit Maertens. (CDR)