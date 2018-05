Geen nieuwe acties gepland na mars voor Lamine 31 mei 2018

02u28 0 Roeselare Na de herdenkingsmars voor Lamine Bangoura die op 19 maart ontaardde in rellen, zijn geen nieuwe acties gepland. Er kwamen zes klachten omtrent schade binnen en evenveel mensen werden gearresteerd. Er wordt verder gewerkt aan identificatie van de daders.

Onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraad was de mars voor Lamine Bangourra, de 27-jarige Guineeër die op 7 mei het leven liet bij een uithuiszetting. Die ontaardde in geweld en vernielingen. Open VLD, N-VA en Vlaams Belang wilden graag de laatste info, al wou het Vlaams Belang ook de politie bedanken voor hun koelbloedig optreden. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) meldde dat er momenteel zes schadeklachten binnen zijn. "Eén voor graffiti, één beschadigde fiets en vier kapotte ruiten. Daarnaast werden vernielingen aangebracht aan het glas van het busstation en aan een verkeerslicht. Er zijn zes arrestaties verricht, maar niemand woont in Roeselare. Zij waren afgezakt met de intentie amok te maken. Alle beschikbare camerabeelden, ook op sociale media, worden geanalyseerd en identificatie gebeurt samen met andere politiezones. Nu al zijn er daders geïdentificeerd. We hebben geen weet van verdere acties, maar volgen op. Inzake communicatie: de beslissing is pas op vrijdagmiddag genomen omdat we alle info wilden afwachten. Op en in de nabijheid van het parcours zijn verschillende zaken preventief verwijderd. Maar je kan onmogelijk een perimeter instellen die de hele stad omvat. De schade tot slot is in eerste instantie tussen de schadelijder en de daders. Maar we zijn niet blind voor de schade en bekijken of wij met de stad iets kunnen betekenen." (CDR)