Geen houten kop dankzij authentieke Belgische tripel 'Stoffoasje' 07 april 2018

02u35 0 Roeselare In D'Armoe, de oudste kroeg van Roeselare en ver daarbuiten, hebben Brecht Kindt en Jef Pirens een gloednieuw biertje gelanceerd. Dat draagt de welluidende naam 'Stof-foasje' en ontsproot vanonder de hersenpan van Brecht Kindt.

"Ik wou graag terugkeren naar de roots van onze Belgische bieren. Het bier waarvoor België wereldberoemd is: de tripel", vertelt Brecht Kindt. "Maar ik heb zelf geen ervaring met brouwen en ging dus op zoek naar iemand met passie die een biertje kon creëren dat geen chemie, maar pure fantasie is als je het drinkt."





Niet gefilterd

Brecht belandde bij Jef Pirens van brouwerij D'Oude Maalderij in Izegem. Pirens was aanvankelijk niet bepaald happig om een tripel te brouwen, vanwege het al uitermate groot aanbod in België."Zo zijn er meer dan genoeg op de markt", oordeelde hij tot voor kort. Maar na zes jaar zoeken, vond hij uiteindelijk een manier waarop hij toch een eigen tripel wou creëren. "Een tripel die gefilterd of gepasteuriseerd is en waar helemaal niets synthetisch aan toegevoegd is", verklapt hij. "Doordat het zo'n natuurlijk product is, is de kans wel heel klein dat je er 's anderendaags een houten kop van zult krijgen", lacht Brecht Kindt.





Proeven

Stoffoasje, dat 8,5% alcohol bevat, kan je in primeur proeven in D'Armoe in Rumbeke en in café De Brouwerij in Emelgem. Binnenkort is het gerstenat ook te verkrijgen in de betere drankenhandel. (CDR)