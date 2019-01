Geen evacuatie nodig bij brandje in keuken van rusthuis Zilverberg Eigen blusinstallatie werkt perfect: vuur gedoofd voor brandweer arriveert VHS

11u14 0 Roeselare De brandweer moest vrijdag rond 8.30 uur uitrukken naar de Knokuilstraat in Rumbeke. Daar was brand gemeld in de keuken van rusthuis Zilverberg.

“Het vuur ontstond in een industriële frietketel”, weet Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “De keuken heeft echter een eigen blusinstallatie en die heeft perfect gewerkt. Het alarm ging vrij snel af, waarna het sprinklersysteem de brand heeft geblust nog voor wij ter plaatse waren. Omdat de brand gepaard ging met nogal wat rook, moesten wel nog de keuken ventileren. Daarna konden we het rookdetectiesysteem weer activeren. Zeker in een rusthuis is dat geen overbodige luxe.”

Tijdens de brand moesten de bewoners niet geëvacueerd wroden. “De keuken is gecompartimenteerd, zoals het hoort, waardoor er geen gevaar was voor de rest van het gebouw”, zegt Nachtergaele. “Een evacuatie was echt niet aan de orde en dat is maar goed ook met deze winterse temperaturen.”