Geen betalend parkeren in centrum 11 april 2018

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) laat via haar Facebookaccount weten dat er geen plannen zijn voor betalend parkeren in het centrum.





"Aangezien vele inwoners van Rumbeke denken dat er rond het Kerkplein een nieuw parkeerbeleid zal komen, wil ik met dit bericht meedelen dat dit niet zo is", schrijft ze. "Er komt geen betalende zone rond het Kerkplein, er wijzigt niets."





(CDR)