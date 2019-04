Gedrogeerde trucker (53) ramt vier wagens, verkeersborden en bomen en wordt na achtervolging van twee uur ingerekend Lieven Samyn en Charlotte Degezelle

02 april 2019

20u16 26 Roeselare Bij een minutenlange brokkenrit met zijn truck op het Lekkensgoed in Rumbeke heeft een gedrogeerde trucker maandag rond 22 uur vier (bestel)wagens en verschillende verkeersborden, paaltjes en boompjes aangereden. Drie buurtbewoners moesten wegspringen toen ze de dolleman wilden tegenhouden. De politie kon de 53-jarige trucker uit Lichtervelde rond middernacht inrekenen.

Een buurtbewoner hoorde maandagavond voor zijn woning in de Ryffelaerestraat een vrachtwagen met draaiende motor staan. Omdat het maar bleef duren, ging hij een kijkje nemen. “Het Lekkensgoed bestaat uit smalle straatjes met korte bochten en ik wou de man helpen manoeuvreren met zijn trekker met oplegger”, vertelt de man, die liever anoniem blijft uit schrik voor de dolle trucker, die lid is van een motorclub. “Maar toen zag ik dat hij duidelijk onder invloed achter het stuur zat. Ik maande hem aan om uit te stappen. In zo’n toestand kon ik hem niet laten verder rijden. Maar dat was voor hem blijkbaar het sein om plankgas te geven en weg te scheuren. Hij raakte daarbij de spiegel van een bestelwagen en de bumper van een geparkeerde BMW. Ik moest tussen twee geparkeerde auto’s wegspringen om niet omver gereden te worden.”

Die trucker vernielde twee geparkeerde bestelwagens en sneed elke bocht op het gras af. Stel je voor dat hier nog spelende kinderen hadden rondgelopen Anonieme buurtbewoner

Spoor van vernieling

Enkele meters verder raakte de vrachtwagen een paaltje en een omheining om daarna, in de drie opeenvolgende bochten rond het pleintje in de Ittrekapelstraat, een lantaarnpaal, een boom en twee bestelwagens te rammen. “Ik zat tv te kijken en hoorde kort na elkaar twee knallen”, vertelt een andere buurtbewoner, die ook anoniem wil blijven. “Ik ging buiten een kijkje nemen en zag een vrachtwagen in mijn richting rijden en had al snel door dat die verantwoordelijk was voor de knallen. Ik sprong op de weg, maar moest weer wegspringen omdat de trucker niet van plan was te stoppen. Integendeel, hij vernielde twee geparkeerde bestelwagens en sneed elke bocht op het gras af. Stel je voor dat hier nog spelende kinderen hadden rondgelopen.”

Achtervolging

De tweede buurtbewoner sprong in zijn auto en achtervolgde de vluchtende vrachtwagen. Aan een bushalte in de Izegemsestraat parkeerde de trucker zijn gevaarte en liep hij weg. De getuige liet echter niet af en ging wat verderop een kijkje nemen in de buurt van een depot van de transportfirma die op de vrachtwagen vermeld stond. “Daar zag ik een man met een zwarte motorjas aan een motor prutsen”, gaat hij verder. “Toen hij me zag naderen, vluchtte hij weg. Ik lichtte meteen de politie in van het verdachte gedrag en keerde terug. Op dat moment sneed die motor me de pas af, dimde de lichten en vluchtte weg richting Izegem. Ik bleef hem al toeterend volgen, maar bleef toch op een afstand. Ik zag hem over de weg zwalpen en vreesde al dat het verkeerd zou aflopen. In de Ambachtenstraat knalde hij tegen zeker honderd kilometer per uur met zijn motor tegen een boom. Ik zag hem op de grond vliegen, maar even later versuft toch weer te voet wegvluchten. Ik lichtte opnieuw de politie in, maar ze konden hem niet meer vinden.”

(Drugs)naald

Samen met de collega's van de zone Regio Tielt kon de politie van de zone Riho even na middernacht, twee uur nadat de dolle rit was begonnen, de 53-jarige Serge G. uit Lichtervelde oppakken. Hij bleek onder invloed van drugs. De politie trok meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen in. Op de plaats waar hij met zijn motor tegen een boom was geknald, bleef ook een (drugs)naald achter.