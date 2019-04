GECORO zoekt kandidaten CDR

05 april 2019

09u46 0

Een nieuwe legislatuur gaat gepaard met een hersamenstelling van de GECORO, voluit Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Die is samengesteld uit een groep mensen die de stad adviseren rond ruimtelijke ordening. De commissie bekijkt en bespreekt plannen en visies rond stadsontwikkeling. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht elke gemeente zo’n gemeentelijke commissie op te richten. Heb je voeling met wat in de stad leeft? Interesse in ruimtelijke ordening? Ben je bereid om ruimtelijke dossiers en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen? Heb je geen probleem met avondvergaderingen en heb je kennis over hedendaagse ruimtelijke problematieken of voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Roeselare? Dan is de GECORO misschien wel iets voor jou. Geïnteresseerden kunnen hun CV en een motivatiebrief waarin je je affiniteit met de materie aantoont aan de hand van documenten, diploma’s en beroepservaring naar ruimtelijkeplanning@roeselare.be sturen. Kandidaturen moeten ingediend zijn uiterlijk op vrijdag 3 mei 2019.

