Gastronomie in de Rodenbachstreek wil kwaliteitslabel worden 13 februari 2018

02u49 0 Roeselare Aan de vooravond van hun vijftigste verjaardag, en met Wim Degryse van Tafel Madeleine als kersvers voorzitter, zijn de restaurateurs verenigd in de Gastronomie in de Albrecht Rodenbachstreek klaar voor de toekomst. Ze professionaliseren hun werking, werken aan een feestjaar met straks al een voorproevertje en willen uitgroeien tot een culinair fenomeen in eigen stad en ver daar buiten.

Na vier jaar voorzitterschap geeft Peter Claeys van Eethuis De Steeg de fakkel door aan collega Wim Degryse.





"Een functie die ik direct zag zitten", reageert Wim van Tafel Madeleine . "Mijn ouders zijn indertijd zelf actief geweest binnen de Gastronomie en ik wil graag eenzelfde engagement opnemen want samen staan wij als restaurateurs sterker."





Professionaliseren

49 jaar al werken enkele kwaliteitsrestaurants samen.





"Maar toch merken we dat de naambekendheid onvoldoende is. Hier willen we echt werk van maken samen met een professionaliseren. We lanceerden een Facebookpagina en starten met een nieuwsbrief. Gelijktijdig zijn we ook op zoek naar twee à drie nieuwe leden. Samen willen we de Gastronomie uitbouwen tot een echt kwaliteitslabel."





Volgend jaar wil de Gastronomie,naar aanleiding van hun vijftigste verjaardag, groots uitpakken.





Gastrofiets

"De voorbereidingen zijn volop bezig. We willen graag elke maand iets doen. Op 16 september volgt al een voorsmaakje met onze Gastrofiets, een fietstocht tussen al onze zaken waar deelnemers overal kunnen genieten van een hapje en drankje. Maar eerst zijn er vanaf 9 maart weer onze Lentekriebels, een culinaire maaltijd tegen 65 euro all-in."





Meer via www.gastronomie-rodenbachstreek.be.