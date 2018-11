Garage uitgebrand: koppel moet nacht elders doorbrengen 12 november 2018

Een korte maar hevige brand in de garage van een woning in de Leeuwerikstraat in Roeselare heeft zaterdagavond bijzonder veel schade aangericht. Bewoners Bert Roegiers en Valentina Gaytant bleven ongedeerd. Het vuur ontstond aan een zekeringkast en werd opgemerkt rond kwart na zeven. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle maar er moest nageblust worden om heropflakkering te vermijden. Een deel van de dakbedekking van de garage moest daarvoor gedemonteerd worden. De garage is uitgebrand, in het huis zelf is er hooguit wat rookschade. Toch moesten de bewoners de nacht elders doorbrengen omdat ze geen elektriciteit en gas meer hadden. (VHS)