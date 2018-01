Galerie Alfons Blomme krijgt kleine facelift 20 januari 2018

02u37 0

Galerie Alfons Blomme in de Ooststraat heeft er een kleine facelift op zitten. De galerie werd uitgerust met energiezuinige binnenverlichting en lichtgevende buitenbelettering, terwijl ook de buitengevel grondig gereinigd werd. Cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) is in elk geval tevreden met het resultaat.





"De galerie is er weer klaar voor. Deze ruimte ligt op een absolute toplocatie in onze stad. Als stadsbestuur moeten we per slot van rekening het goede voorbeeld geven en dit in de kijker zetten. De tentoonstellingsruimte is een uithangbord waar we terecht trots op mogen zijn." (SVR)