Funderingsmachine kantelt op drukke Rijksweg: als bij wonder geen slachtoffers

Hans Verbeke

11 december 2018

11u55 4

De Rijksweg (N36) in Rumbeke is dinsdag mogelijk nog de hele dag afgesloten voor het verkeer dat richting Izegem wil rijden. Aanleiding is een incident met een funderingsmachine. Het gevaarte van 80 ton kantelde toen stabilisatiewerken moesten uitgevoerd worden op het toekomstige tracé van een nieuw stuk N36. Dat wordt aangelegd vlakbij de site waar al enkele jaren gebouwd wordt aan het nieuwe ziekenhuis AZ Delta. De indrukwekkende machine viel en belandde op twee rijstroken van de N36. Automobilisten konden als bij wonder tijdig stoppen. De bedienaar van de machine liep wat snijwonden op door rondvliegende glasbrokjes, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Deel machine wordt gedemonteerd

Rond de middag komt een 300 ton zware hijskraan naar Rumbeke om de funderingsmachine weer recht te zetten. Voor dat gebeurt, zullen de zwaarste onderdelen van de machine eerst worden weggehaald. Verwacht wordt dat de hinder nog vele uren zal aanslepen. De politie organiseert een omleiding voor het verkeer dat van Roeselare in de richting van Izegem en het op- en afrittencomplex van de E403 rijdt. Omrijden gebeurt via de Sint-Eloois-Winkelsestraat en de Ieperseweg. Daar geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Via de Kwadestraat kan het verkeer opnieuw op de Rijksweg.