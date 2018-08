Fuiven op TRAX pas vanaf 2019 POLYVALENTE ZAAL TOCH NIET KLAAR TEGEN START TRAX FESTIVAL CHARLOTTE DEGEZELLE

24 augustus 2018

02u25 0 Roeselare De Roeselaarse jeugd moet iets langer geduld hebben dan gepland. De bouw van de polyvalente zaal heeft vertraging opgelopen waardoor de voorziene opening tijdens het TRAX Festival op 1 september niet gehaald wordt. Tegen de eindejaarsperiode moeten de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn.

De Roeselaarse fuifzalenkwestie dateert al uit 2006. Toen kaartte de jeugdraad het tekort aan fuiflocaties voor het eerst aan. Tien jaar later, in het najaar van 2016, startte de bouw van een grote polyvalente zaal op de TRAX-site. Maar nu wordt er een beetje extra geduld gevraagd van de fuivende jeugd. De bouw van de nieuwe zaal, geschikt voor fuiven, concerten, podiumvoorstellingen, bijeenkomsten en ontmoetingen en met een capaciteit van 800 personen, liep vertraging op. "Vooral door de complexiteit van de werkzaamheden. Bovendien kunnen we de buitenaanleg pas op gang trekken in september, bij het nieuwe plantseizoen", weet patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V).





In 2015 openden er op de TRAX-site al repetitie- en vergaderlokalen, een bar en een ondergrondse club voor 250 personen. Aanvankelijk was gepland dat de tweede fase van het verhaal geopend zou worden met het TRAX Festival op zaterdag 1 september. Maar dat feestje gaat dus niet door.





"Niet rushen"

"Wel komt er tijdens het festival een soort pré-opening waarbij men zal kunnen zien hoe ver we staan en hoe het er straks zal gaan uitzien", gaat de schepen verder. "We willen niet rushen om de werken nog snel klaar te krijgen tegen de verkiezingen, maar kiezen ervoor om alles rustig volledig af te werken. Een opening voorzien we dan in de kerstperiode. De grote zaal zal vanaf volgend jaar gehuurd kunnen worden."





De organisatoren van het TRAX Festival hadden gehoopt dat de werf verdwenen zou zijn voor de achtste editie van hun gratis festival. "Maar we zijn heel flexibel geworden op het vlak van organisatie. De setting was de voorbije jaren nog geen enkele keer dezelfde", horen we bij de stuurgroep. "We moeten niet enkel rekening houden met de werf maar ook met de nieuwe skate-infrastructuur. Het hoofdpodium blijft op z'n vaste stek, maar wordt een kleine kwartslag gedraaid. We kunnen de sokkel opnieuw benutten en die wordt ingericht als festivalstraat waar ook de afterparty zal plaatsvinden."





Het nodige organisatorisch puzzelwerk komt alvast niet ten koste van de affiche van het stadsfestival. Om 17.15 uur is er een speciaal kinderprogramma onder de luifel met De Helden. Chackie Jam, winnaar van De Nieuwe Lichting, trekt het festival op de mainstage om 18 uur op gang, gevolgd door Amery om 19.10 uur. Headliners zijn Het Zesde Metaal (20.30 uur) en Daan (22.15 uur). Dansende Beren zorgt voor de muziek tussenin en Discobaar A Moeder zorgt vanaf 23.30 uur voor het afsluitende feestje. Meer op www.traxfestival.be.