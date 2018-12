Fuiven in leegstaande vliegtuigloodsen Bar Trésor krijgt met Forest’a Bar een winterse opvolger Charlotte Degezelle

06 december 2018

15u30 4 Roeselare Twee oude vliegtuigloodsen op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem vormen van 13 december tot eind maart de locatie voor de Forest’a Bar. Initiatiefnemers van deze winterbar zijn Roeselarenaars Jurgen Rosseel en Steve Compernolle en Ledegemnaar Dieter Provoost. “Forest’a Bar wordt geen discotheek, maar een plek waar beleving, sfeer en ambiance centraal staat”, zegt Jurgen, die afgelopen zomer ervaring opdeed met Bar Trésor in Rumbeke.

Bar Trésor lokte afgelopen zomer vijftigduizend bezoekers. Een winterse opvolger leek dus evident. Een locatie vinden, was minder evident, waarna Francis Claeys afhaakte. Jürgen Rosseel vond in Steve Compernolle en Dieter Provoost twee nieuwe compagnons en met zijn drieën breien ze straks een vervolg aan de zomerbar en lanceren ze de Forest’a Bar. “We hebben verschillende locaties bekeken”, vertelt Jurgen. “In La Palma in Gits waren de vergunningen niet in orde, in de straat van een pand in Kuurne starten binnenkort wegenwerken,… Uiteindelijk zijn we op een toffe locatie in Wevelgem beland. We kunnen in de Kortrijksestraat 321, aan de luchthaven, terecht in twee oude vliegtuigloodsen. Daar achter ligt een parking van drieduizend vierkante meter.”

Feesthal

Forest’a Bar opent op 13 december en vandaag start de opbouw. “De ene loods zullen we gebruiken als opslag, toilet en rokersruimte. De tweede wordt onze feesthal. De capaciteit ligt vast op zes- tot zevenhonderd bezoekers. In de feesthal komt een eetchalet waar veertig mensen kunnen smullen van winterse gerechten en smakelijke tapas met een goed glas wijn of een lekker biertje. We voorzien een ruime vip-ruimte, een lounge en natuurlijk ook ruimte voor de dj. Het geheel wordt winters ingekleed.”

Eindejaarsfeesten

Het trio gaat ook allerlei evenementen organiseren in hun winterbar. “Op donderdag wisselen we af met een men’s- of ladiesnight, een afterwork party,…. Op vrijdag trekken we de kaart van R&B, op zaterdag gaan we voor ambiance, house en après-ski, terwijl we op zondag live bands programmeren en muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90 centraal zetten. Onze dj is de Roeselaarse Blvckprint.” Voor het openingsweekend strikte het trio alvast grote namen als Robert Abigail en Da-Rick. Ook tijdens de eindejaarsfeesten kun je er volop uit de bol gaan. Op Kerstmis gaat Forest’a Bar de foute tour op en ook op oudejaar vindt er een feestje plaats.

Spelregels

Om alles vlekkeloos te laten verlopen en overlast te vermijden, volgt Forest’a Bar enkele spelregels. “We hebben hier geen directe buren, wat al een voordeel is. Toch zal Forest’a Bar op donderdag en zondag sluiten om 1 uur, op vrijdag en zaterdag om 3 uur. Ook doen we aan alcohol- en drugpreventie en wordt de site nog gecontroleerd door de veiligheidsdiensten.”

Meer op de Facebookpagina Forest’a Bar - Winterbar.