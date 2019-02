Frisse nieuwe bestuursploeg voor sp.a & de vernieuwers. Redactie

19 februari 2019

13u17 2

Een nieuwe frisse wind bij sp.a & de vernieuwers klaar om erin te vliegen. Er is een nieuwe structuur die de basis moet vormen van zes jaar vernieuwing in de stad.

Henk Kindt is niet langer voorzitter en geeft de fakkel door aan Gianna Werbrouck en Saskia Depoortere. “Een frisse mix van sp.a én vernieuwers maar vooral een heel sterk en gedreven duo.” Vernieuwer Annick Lapeire wordt secretaris. (Vooral) vrouwen aan het roer dus bij sp.a & de vernieuwers.

Als voorzitters hebben we Gianna Werbrouck en Saskia Depoortere. Secretaris is Annick Lapeire. De Financieel verantwoordelijke is Gunther Bruynooghe en tot slot nemen Pierre Clarysse en Jimmy Hostens de communicatie op zich.