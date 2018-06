Freddy Maertens Cycling Tour nu ook voor wandelaars 29 juni 2018

Tweemaal wereldkampioen en 378 overwinningen. Voormalig wielrenner Freddy Maertens mag zichzelf een van de grootste renners aller tijden noemen. Dankzij de Freddy Maertens Cycling Tour kan iedereen zich jaarlijks bij de start van de zomervakantie in Freddy's wiel wagen. Op 1 juli voor de 15e keer al. "We gaan voor een feesteditie en hopen het staande record van 1.850 deelnemers te breken", vertelt Hans Dewulf. "De opbrengst gaat opnieuw integraal naar Kloen en de Ziekenhuisclowns."





De feesteditie van de Freddy Maertens Cycling Tour draait in eerste instantie rond fietsen met acht fietstochten van 7 tot 100 kilometer. "Wie kiest voor de tocht van 100 of 80 kilometer krijgt de unieke kans om de legendarische wielerpiste van Parijs-Roubaix te verkennen", weet Dewulf. "Freddy zal er de sportievelingen verwelkomen en we nemen er foto's die bij aankomst al te zien zullen zijn in ons wielerdorp." Voor het eerst komen ook wandelaars aan hun trekken. "Al jaren organiseren we voor de kinderen de Kloen Kids Tour fietstocht", zegt Geert Deraeve, bezieler van Kloen. Het parcours van de 7 en 15 kilometer zetten we voortaan ook open voor wandelaars onder de noemer Kloen P(r )ommenade. Rode draad door beide wordt de appel.





Wielerdorp

Voor de gelegenheid wordt Bouwstock Dewulf langs de Mgr. Catrystraat, op een steenworp van Freddy 's thuishaven, omgeturnd tot wielerdorp.





Meer info en inschrijven op http://freddymaertensct.be. (CDR)