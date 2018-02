Fransman zwaargewond na klap tegen boom 17 februari 2018

Een 37-jarige man uit Noord-Frankrijk raakte gisterenmorgen in alle vroegte zwaargewond toen hij met zijn auto tegen een boom te pletter sloeg. Dat gebeurde iets na vijf uur langs de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. De man verloor net voorbij een asverschuiving de controle over het stuur. Hij kwam op dat moment uit de richting van Sleihage. Zijn slippende Peugeot 206 belandde rechts van de weg tegen een boom. De impact deed zich voor aan de kant van de bestuurder. Het kostte de brandweer heel wat werk om de automobilist uit zijn hachelijke situatie te bevrijden. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand was aanvankelijk kritiek maar intussen stabiel. Door het ongeval was de Diksmuidsesteenweg enkele uren afgesloten tussen de N36 en de rotonde in Sleihage.





(VHS)