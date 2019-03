Fransman staat terecht voor heling op rommelmarkt LSI

18 maart 2019

17u04

Bron: LSI 0 Roeselare Een 54-jarige Fransman riskeert zes maanden celstraf en een boete van 400 euro voor heling van gestolen professioneel gereedschap van Hilti.

Op 30 september 2018 verkocht Fehim H. op de rommelmarkt aan Euro Shop in Roeselare het dure gereedschap voor spotprijsjes. De politie van de zone Riho hield er een controle nadat eerder al regelmatig was gebleken dat gestolen spullen op die zondagse rommelmarkt aan de man werd gebracht. Fehim H. verkocht een boormachine voor 40 euro, een slijpschijf voor 35 euro,… “Gekocht van een Roemeen. Ik wist niet dat die spullen gestolen waren”, verdedigde hij zich samen met een advocaat en een tolk. Hij zat na de vondst twee maanden in voorhechtenis. Vonnis op 5 april.