Francis en Nathalie wonen in door hevige sneeuwval geteisterd Oostenrijk: “We hopen vooral op een geleidelijke dooi, zonder schade” Charlotte Degezelle

08 januari 2019

17u06 0 Roeselare Hoogste sneeuwalarm in Oostenrijk en dat zullen ook Francis Steen en Nathalie Ostyn geweten hebben. Het koppel verruilde in 2016 het Roeselaarse café In den Bassin voor een leven in het Oostenrijkse Kleinarl waar de sneeuw momenteel bijna twee meter hoog ligt en er een nieuwe sneeuwdump verwacht wordt. “Maar we bekijken het positief. Zonder verse sneeuw geen toerisme”, zegt Francis.

Het sneeuwt en blijft sneeuwen in Oostenrijk. En dat ondertussen al gedurende een week. Het lawinegevaar is groot, dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld, skigebieden worden ontruimd, … En alsof dit nog niet genoeg is, verwacht men morgen opnieuw een dik pak sneeuw. De grillen van Moeder Natuur zijn ook Francis Steen en Nathalie Ostyn niet onbekend. Het koppel verkaste in 2016 naar Kleinarl, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land, waar ze in de horeca werken en een vakantieappartement verhuren. “Het is echt extreem wat hier de laatste week aan sneeuw gevallen is”, vertelt Francis. “Vorig jaar lag er bij ons in het dal 80 tot 1.20 meter sneeuw. Op vandaag ligt er tot 1.80 meter in het dorp. De omheining van onze tuin en onze auto zijn verdwenen onder de sneeuw. Ik heb al lachend al tegen de buren gezegd dat als het nog even door sneeuwt we met Pasen geen eieren maar auto’s zullen kunnen zoeken.”

Gevaar dreigt er in Kleinarl niet direct. “Wel horen we natuurlijk continu allerhande berichten over bijvoorbeeld een snowboarder die de piste verlaten had en pas nadat hij een dag vermist was, gered kon worden. Ook ervaren we dat berghellingen gedynamiteerd worden om gecontroleerde lawines te veroorzaken, gingen de skipistes deze ochtend twee uur later open zodat me eerst men een helikopter het sneeuw van de bomen vlakbij de skiliften kon verwijderen,… Alles staat in het teken van de veiligheid al zijn er hier vlakbij gelukkig nog geen ongevallen gebeurd.” Wel heeft de sneeuwmassa een impact op het dagelijks leven. “We kunnen gewoon gaan werken en naar de winkel, maar onze dagindeling is anders. We worden al om vijf uur wakker van de bulldozers die de straat ruimen, vanaf half zes moeten we zelf een uurtje sneeuwruimen en vervolgens brengt de boer met z’n tractor alles weg. Iedereen is hier wel uitgerust met zwaar materiaal en helpt elkaar. We slapen ook minder goed doordat het dak van ons huis continu enorm kraakt door het gewicht van de sneeuw. Vandaag moet ik nog het dak op om de overhangende sneeuw te verwijderen zodat we geen schade hebben. We zagen ook al dagen geen zon meer en dat zou nog eventjes zo blijven volgens het weerbericht. We zien enkel sneeuw en dat doet wel iets met je. Het zorgt voor onrust en is bovendien ook niet goed voor het toerisme. Er kan wel geskied worden, maar de toeristen geven minder uit. Het is veel leuker om op een terrasje te zitten in de zon dan in het huidige weer.”

Pakken sneeuw vergaan uiteindelijk ooit in liters water. En dat smeltwater kan voor problemen zorgen. “Gelukkig ligt er pal voor ons huis een rivier. Toch wordt ervoor gevreesd dat het plots zal beginnen dooien in combinatie met regen. Dat zou problematisch zijn want dan heb je niet enkel de combinatie van het smeltwater en de regen, maar de regen maakt de sneeuw ook veel zwaarder waardoor die sneller gaat schuiven. Wij hopen op een geleidelijke dooi, zonder schade. Dat zou beter zijn voor alles en iedereen. We hebben dit jaar namelijk een lang skiseizoen doordat Pasen vrij laat valt. Het is altijd fijner om in natuurlijke sneeuw te skiën dan op stroken kunstmatige sneeuw.”