Fraaie BMW zwaarbeschadigd na aanrijding door vrachtwagen VHS

19 december 2018

Olivier D., een 22-jarige man uit Ardooie, stond woensdagvoormiddag sip te kijken nadat een vrachtwagen achteraan was ingereden op zijn fraaie BMW. Dat gebeurde op het kruispunt van de Rijksweg (R32) met de Onledegoedstraat in Beveren. Olivier D. stond te wachten aan het rode licht. Een trucker van de Group Vanheede uit Geluwe gaf de BMW onbedoeld een flinke duw. Maurice B. (65) uit Bredene bleef ongedeerd, net als de jonge Ardooienaar trouwens, maar zijn vrachtwagen liep wel behoorlijk wat schade op. Lekkende koelvloeistof maakte de rijweg bovendien spiegelglad. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje te neutraliseren. Dik een uur lang was er ernstige verkeershinder op het kruispunt.