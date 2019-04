FOTOREEKS. Volkstoeloop voor startschot Dwars door Vlaanderen Valverde schenkt gesigneerde regenboogtrui aan KOERS

Charlotte Degezelle

03 april 2019

15u12 2 Roeselare Roeselare heeft tijdens de start van Dwars door Vlaanderen nog maar eens bewezen een groot hart voor koers te hebben. Wielerfanaten kwamen massaal afgezakt om een handtekening te bemachtigen of een praatje te slaan met hun favorieten in het rennersdorp op het Polenplein en de Botermarkt. Of ze wilden een glimp opvangen tijdens de ploegvoorstelling of aan de start op de Grote Markt. Ook voor KOERS. Museum van de Wielersport was het een hoogdag. Het museum kreeg een gesigneerde regenboogtrui van wereldkampioen Valverde.

Roeselare profileert zich als hoofdstad der wielerwereldkampioenen en dus mag een passage van de heilige wielerweek niet op de kalender ontbreken. Voor het dertiende jaar op rij mocht de stad, en meer specifiek burgemeester Kris Declercq (CD&V), dinsdag het startschot geven van Dwars door Vlaanderen. Die knal was om 12.15 uur te horen, maar al van veel vroeger op de dag werd het centrum ingepalmd door wielerliefhebbers.

Handtekeningen verzamelen

Veel wielerfanaten begonnen hun dag op en rond de Botermarkt en het Polenplein, waar de teams hun tenten hadden opgeslagen. Het bleek de perfecte plek om handtekeningen te scoren. Yorben Vandooren (13) vatte post aan de bus van Quick-Step Cycling Team. “Ik heb geluk dat de examens net achter de rug zijn, waardoor ik hier aanwezig kan zijn”, vertelt hij. “Ik ben een grote wielerfan en dan vooral van het Quick-Step Cycling Team. Ik heb fotokaarten bij en hoop vooral een handtekening te scoren van Yves Lampaert. Het zou bovendien mooi zijn als hij straks voor de derde keer op rij wint, maar ik zal sowieso tevreden zijn als iemand van Quick-Step als eerste over de eindmeet komt. Ik ben trouwens net ook naar de tijdelijke expo Wolfpack in KOERS. Museum van de Wielersport over mijn favoriete team gaan kijken. Een aanrader!”

Ploegvoorstelling

Op de Grote Markt was het drummen geblazen om een plekje bij het podium te veroveren. Daar werden alle wielerploegen voorgesteld. Marc Van Respaille stak niet onder stoelen of banken wie zijn favoriet is, want hij gebruikte een grote vlag van Stijn Devolder als dekentje. “Mijn dag is al goed, want ik het Stijn zopas al een goeiedag kunnen zeggen. Ik volg hem al sinds 1994 en hoop echt dat hij zich straks laat zien in de koers. Hij moet rijden voor Mathieu van der Poel, maar het zou mooi zijn moest hij nog eens kunnen winnen. Hier, of zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen.”

Studenten staan in voor veiligheid

Ook achter de schermen was er trouwens Roeselaars talent aan de slag. MSKA Roeselare zette 47 leerlingen Integrale Veiligheid in. “Ze krijgen het gezelschap van elf Friese uitwisselingsstudenten”, weet stagebegeleider Sara Vanbelle. “Het is hun taak om alles in goede banen te laten verlopen. Zo bewaken ze het podium, wijzen ze de mensen naar de juiste parkings,... Kunnen meewerken aan zo’n evenement is voor hen een topervaring. Mijn focus ligt op de studenten, maar ik moet toegeven dat het wel leuk is om van de partij te zijn. Het is alleen jammer dat mijn persoonlijke favoriet Jelle Wallays nog altijd in de lappenmand ligt.”

Gesigneerde regenboogtrui

Ondanks de massa leefde er bij de horeca toch wat frustratie. “De start van Dwars door Vlaanderen brengt wel sfeer en ambiance, maar het is frustrerend dat we amper ruimte hebben om een terras te zetten. Zo kunnen we niet meeprofiteren van evenementen als dit”, zucht Wendy Vanden Nest van Gelateria Italia. Voor KOERS. Museum van de Wielersport was het wel een topdag. Kort voor de start liep wereldkampioen Alejandro Valverde het museum even binnen en schonk zowaar een gesigneerde regenboogtrui.

Volgend jaar is Dwars door Vlaanderen aan de 75ste editie toe. Ook dan wordt het startschot opnieuw in Roeselare gegeven, want de stad heeft een overeenkomst met het organiserende Waregem Vooruit tot en met 2020.